Булыкин — о Сычевом в «Крыльях»: может повторить судьбу Агаларова и перестать быть на виду

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал потенциальный переход нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Крылья Советов», а также сравнил его с форвардом «Ахмата» Гамидом Агаларовым.



«Время покажет, станет ли Сычевой новым Агаларовым. Но «Оренбург» и «Крылья» — не такие разные клубы по уровню. Наверное, он выиграет в зарплате, если это новый контракт.



Однако я бы стремился в какой-нибудь топ-клуб, потому что можно повторить судьбу Агаларова и перестать прогрессировать и быть на виду», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний нападающий провёл за «Оренбург» 15 матчей, в которых забил 14 голов.