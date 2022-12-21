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Булыкин — о Сычевом в «Крыльях»: может повторить судьбу Агаларова и перестать быть на виду

Булыкин — о Сычевом в «Крыльях»: может повторить судьбу Агаларова и перестать быть на виду
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал потенциальный переход нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Крылья Советов», а также сравнил его с форвардом «Ахмата» Гамидом Агаларовым.

«Время покажет, станет ли Сычевой новым Агаларовым. Но «Оренбург» и «Крылья» — не такие разные клубы по уровню. Наверное, он выиграет в зарплате, если это новый контракт.

Однако я бы стремился в какой-нибудь топ-клуб, потому что можно повторить судьбу Агаларова и перестать прогрессировать и быть на виду», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний нападающий провёл за «Оренбург» 15 матчей, в которых забил 14 голов.

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