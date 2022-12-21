Иан Райт: в серии пенальти в финале ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес перешёл черту

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Иан Райт поделился мнением о поведении вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса в финальном матче чемпионата мира — 2022.
«Смотрю на Мартинеса и вспоминаю ту хрень с Обамеянгом, когда он пытался его отвлечь во время исполнения пенальти, и всё то, что он делал в «Арсенале». Я допускал, что этот парень перейдёт на другой уровень дерьмового балагана, если в этом финале будет серия пенальти. И он это сделал. Мне нравится Эми, но в серии пенальти он перешёл черту», — приводит слова Райта Mirror со ссылкой на подкаст Ringer's FC.
Напомним, в финальном матче ЧМ-2022 Аргентина встречалась со сборной Франции. Игра завершилась победой аргентинской национальной команды (3:3, 4:2 — по пенальти). Аргентина в третий раз в истории выиграла турнир.
- 21 декабря 2022
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