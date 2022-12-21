AS: «Аль-Насср» — единственный клуб, сделавший официальное предложение Роналду

У португальского нападающего Криштиану Роналду до сих пор остаётся только один вариант продолжения карьеры — переход в саудовский «Аль-Насср», сообщает AS.
Отмечается, что это единственный клуб, который сделал официальное предложение 37-летнему футболисту. Также вариант с приглашением рассматривал катарский «Аль-Садд», но дело не дошло до каких-либо переговоров. По данным источника, зарплата Роналду в «Аль-Нассре» составит не более € 200 млн. Ранее сообщалось, что саудовский клуб ожидает, что португалец заключит соглашение до конца 2022 года.
Напомним, Роналду начинал сезон в «Манчестер Юнайтед», но расторг контракт с английским клубом перед чемпионатом мира 2022 года в Катаре. На турнире сборная Португалии дошла до 1/4 финала, где уступила Марокко (0:1).
Роналду уехал с тренировочной базы «Реала»:
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