AS: «Аль-Насср» — единственный клуб, сделавший официальное предложение Роналду

У португальского нападающего Криштиану Роналду до сих пор остаётся только один вариант продолжения карьеры — переход в саудовский «Аль-Насср», сообщает AS.



Отмечается, что это единственный клуб, который сделал официальное предложение 37-летнему футболисту. Также вариант с приглашением рассматривал катарский «Аль-Садд», но дело не дошло до каких-либо переговоров. По данным источника, зарплата Роналду в «Аль-Нассре» составит не более € 200 млн. Ранее сообщалось, что саудовский клуб ожидает, что португалец заключит соглашение до конца 2022 года.



Напомним, Роналду начинал сезон в «Манчестер Юнайтед», но расторг контракт с английским клубом перед чемпионатом мира 2022 года в Катаре. На турнире сборная Португалии дошла до 1/4 финала, где уступила Марокко (0:1).

Роналду уехал с тренировочной базы «Реала»: