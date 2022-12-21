Шунин: ЧМ — это праздник. Разочаровать на нём может только то, что тебя там нет
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Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин ответил на вопрос, что его разочаровало на чемпионате мира — 2022.
«Что разочаровало меня на ЧМ-2022? Чемпионат мира — это праздник. Разочаровать может только то, что тебя на нём нет. Ну и, наверное, Катар у себя дома мог сыграть поинтереснее и пройти дальше», — приводит слова Антона Шунина Sport24.
Напомним, чемпионат мира — 2022 проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Проведение мундиаля в зимнее время года обусловлено климатическими условиями в Катаре — летом там чересчур жарко. Победителем ЧМ-2022 стала сборная Аргентины. В финале турнира аргентинцы обыграли национальную команду Франции. Судьба решающей игры была решена в серии послематчевых пенальти.
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