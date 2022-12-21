Хави: летом «Барса» приложила усилия с помощью рычагов. Мы должны выигрывать трофеи

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал стремление клуба одержать победу в чемпионате Испании и Лиге Европы.
«Я бы согласился на победу в Примере и Лиге Европы! Летом клуб приложил огромные усилия с помощью знаменитых рычагов, и мы должны поддержать руководство на поле. В этом плане на меня оказывается давление, и я его принимаю. Я знаю, что в этом сезоне мы должны выигрывать трофеи», — сказал Хави в эфире Barca TV.
В настоящий момент «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 37 очков после 14 проведённых матчей. В Лиге Европы команда оказалась после группового этапа Лиги чемпионов: каталонцы заняли третье место и отправились в турнир рангом ниже. В 1/16 финала команда Хави сыграет с «Манчестер Юнайтед».
Игроки Аргентины до 6 утра играли в FIFA после победы на ЧМ:
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