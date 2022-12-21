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Сергей Пиняев: позвонил бы Месси? Даже если бы у меня был его номер, Лео не взял бы трубку

Сергей Пиняев: позвонил бы Месси? Даже если бы у меня был его номер, Лео не взял бы трубку
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Нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев признался, что хотел бы пообщаться с форвардом «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионелем Месси.

«Если бы был номер, позвонил бы Месси после победы на чемпионате мира? Даже если бы у меня был номер Месси, он бы всё равно не взял трубку. Мне кажется, он даже от самых близких друзей не брал бы. Зачем мне это делать? Я просто рад за Лео.

Что спросил бы? Да много что! Если бы была возможность поговорить, пообщаться, многое спросил бы. С ходу не могу ответить», — сказал Пиняев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финале мундиаля 2022 года в Катаре Аргентина обыграла национальную команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти).

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