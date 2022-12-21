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«Смотрел с открытым ртом». Баженов рассказал, кто из футболистов удивил его на ЧМ-2022

«Смотрел с открытым ртом». Баженов рассказал, кто из футболистов удивил его на ЧМ-2022
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Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов рассказал, кто из футболистов удивил его на чемпионате мира — 2022 в Катаре. Напомним, победителем мирового первенства стала национальная команда Аргентины, которая в финале турнира обыграла сборную Франции в серии послематчевых пенальти.

«Как бы парадоксально ни звучало, но меня удивил Антуан Гризманн. Не думал, что в таком возрасте, когда поменяли позицию и он стал градообразующим игроком между обороной и атакой, он сумеет сделать всё. В каждом моменте находился там, где нужно, — я просто смотрел с открытым ртом. И не понимал, что, оказывается, так можно. Меня это очень удивило», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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