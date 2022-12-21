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Антон Шунин оценил игру Килиана Мбаппе

Антон Шунин оценил игру Килиана Мбаппе
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Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин считает, что французский нападающий Килиан Мбаппе уже может претендовать на звание лучшего футболиста в мире. По мнению голкипера, Мбаппе сможет стать главной звездой ближайших международных турниров на уровне сборных.

«Мбаппе — это преемник Месси? Он уже может претендовать на звание лучшего в мире, при том что он молод и у него всё впереди. Думаю, через два года на Евро и через четыре на чемпионате мира у него есть все шансы стать лучшим игроком. Он в суперкрутой форме», — приводит слова Антона Шунина Sport24.

Напомним, чемпионат мира — 2022 проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Проведение мундиаля в зимнее время года обусловлено климатическими условиями в Катаре — летом там чересчур жарко. Победителем ЧМ-2022 стала сборная Аргентины. В финале турнира аргентинцы обыграли национальную команду Франции. Судьба игры была решена в серии послематчевых пенальти.

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