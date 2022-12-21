Иньеста: любой, кто не считает Месси лучшим, найдёт предлог, чтобы думать так и дальше

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста назвал бывшего партнёра по испанскому клубу Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.
«Для меня Месси — лучший и с победой на чемпионате мира, и без неё. Я уверен, что любой, кто не считает его лучшим, найдёт предлог, чтобы и дальше так считать, независимо от того, выиграл он мундиаль или нет», — приводит слова Иньесты ESPN.
Сборная Аргентины одержала победу на чемпионате мира 2022 года в Катаре. В финальном матче команда Лионеля Скалони одержала победу над Францией. Игровое время матча завершились со счётом 3:3. В серии пенальти аргентинцы оказались сильнее — 4:2. Аргентина стала трёхкратным чемпионом мира, ранее она выигрывала трофей в 1978 и 1986 годах.
Миллионы людей на улицах Буэнос-Айреса после победы на ЧМ:
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