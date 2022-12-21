Капитан сборной Мексики Гуардадо завершил международную карьеру

Капитан и полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо завершил международную карьеру, сообщает AS.



По информации источника, 36-летний футболист уже уведомил о своём решении главу Федерации футбола Мексики (FMF) Йона де Луизу. Он сообщил, что чемпионат мира — 2022 в Катаре был для него последним.



Напомним, Гуардадо выступал за сборную Мексики с 2005 года. В составе национальной команды полузащитник сыграл на пяти чемпионатах мира, трижды выигрывал Золотой кубок КОНКАКАФ (2011, 2015, 2019) и становился бронзовым призёром Кубка Америки (2007).



Сборная Мексики на ЧМ-2022 в Катаре выступала в группе С с командами Аргентины, Польши и Саудовской Аравии, где заняла третье место и не смогла пробиться в плей-офф турнира.