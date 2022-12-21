Ушла из жизни футболистка ЦСКА. Ей было 17 лет

Голкипер Виктория Виноградова, выступавшая за молодёжную команду ЖФК ЦСКА, скончалась в возрасте 17 лет, информирует клубный сайт армейцев. Девушка ушла из жизни во время отпуска. Причина трагедии, которая произошла 19 декабря, не уточняется.

«19 декабря на 18-м году жизни, находясь в отпуске, скоропостижно скончалась Виктория Виноградова, выступавшая на позиции вратаря за молодёжную команду ЖФК ЦСКА в сезоне 2022 года.

Мы запомним Вику не только как хорошего игрока, но и как замечательного человека: добрую, отзывчивую, неравнодушную, всегда готовую прийти на помощь.

Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Виктории. Скорбим вместе с вами…» — написала пресс-служба армейцев на сайте ЖФК ЦСКА.