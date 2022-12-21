Дмитрий Кузнецов: для Сычевого переход из «Оренбурга» в любой клуб РПЛ — это шаг вперёд

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал вероятный переход форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого в самарские «Крылья Советов».
«Сколько Сычевой играл в Премьер-Лиге? Хотите, чтобы он сразу в «Спартак» или «Зенит» перешёл? Для него переход из «Оренбурга» в любой клуб РПЛ — это шаг вперёд. Не думаю, что он будет так же забивать в топовых клубах.
Станет ли Сычевой вторым Агаларовым? Всё зависит от него и от команды. То, что он перешёл, — это уже хорошо. Для меня тоже странно, что в «Крылья». Обычно «Крылья» поставляют материал для команд, а здесь получается наоборот», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Оренбург» занимает седьмое место в таблице текущего сезона РПЛ, набрав 25 очков после 17 матчей. «Крылья» — на 11-й строчке с 20 очками.
- 21 декабря 2022
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