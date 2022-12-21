Юрий Сёмин: на сегодня Месси — лучший игрок. На ЧМ-2022 он очень много работал на команду

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин высказался о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Месси — король? Ну его же признали лучшим игроком чемпионата. Давайте будем говорить, что на сегодня он лучший игрок. Он стал лучшим, потому что очень много работал на команду на этом чемпионате мира. Команда всегда его искала передачами. Он от партнёров получал много передач. Месси хорош тогда, когда у него мяч. Они использовали его лучшие качества», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финальном матче мундиаля 2022 года аргентинские футболисты обыграли национальную команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти). Этот трофей стал третьим для аргентинцев.