«Челси» объявил о назначении нового технического директора

Лондонский «Челси» на своём официальном сайте объявил о назначении Кристофера Вивелла на пост технического директора клуба. Ранее 36-летний функционер занимал аналогичную должность в немецком «РБ Лейпциг». До этого он работал на скаутских должностях в «Зальцбурге» и «Хоффенхайме».
«Челси» строит самый захватывающий проект в мировом футболе, и я очень горжусь тем, что присоединяюсь к этому клубу. У «Челси» есть большой потенциал, чтобы продолжать добиваться успеха, развиваться и расти. У нового владельца, Грэма Поттера, и остальных членов команды есть чёткая и устойчивая философия, основанная на анализе результатов и инновациях. Я с нетерпением жду возможности сыграть в этом свою роль», — приводит слова Вивелла пресс-служба синих.
Топ-10 самых дорогих футбольных клубов мира:
- 21 декабря 2022
-
15:56
-
15:55
-
15:55
-
15:29
-
15:22
-
15:16
-
15:16
-
15:05
-
14:57
-
14:57
-
14:45
-
14:20
-
14:13
-
14:00
-
13:45
-
13:34
-
13:22
-
13:03
-
12:58
-
12:54
-
12:50
-
12:48
-
12:41
-
12:30
-
12:08
-
11:57
-
11:53
-
11:35
-
11:30
-
11:25
-
11:10
-
11:04
-
10:49
-
10:40
-
10:38