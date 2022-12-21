«Челси» объявил о назначении нового технического директора

Лондонский «Челси» на своём официальном сайте объявил о назначении Кристофера Вивелла на пост технического директора клуба. Ранее 36-летний функционер занимал аналогичную должность в немецком «РБ Лейпциг». До этого он работал на скаутских должностях в «Зальцбурге» и «Хоффенхайме».

«Челси» строит самый захватывающий проект в мировом футболе, и я очень горжусь тем, что присоединяюсь к этому клубу. У «Челси» есть большой потенциал, чтобы продолжать добиваться успеха, развиваться и расти. У нового владельца, Грэма Поттера, и остальных членов команды есть чёткая и устойчивая философия, основанная на анализе результатов и инновациях. Я с нетерпением жду возможности сыграть в этом свою роль», — приводит слова Вивелла пресс-служба синих.

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