Источник: футболистка ЦСКА скончалась от отравления неизвестным веществом

Голкипер Виктория Виноградова, выступавшая за молодёжную команду ЖФК ЦСКА, скончалась в возрасте 17 лет из-за отравления неизвестным веществом. Рядом с девушкой была обнаружена жидкость для вейпа и пакетик, предположительно с метадоном, информирует телеграм-канал «Мутко против».

Сообщается, что юная футболистка проводила отпуск в Волгограде у своей подруги. 19 декабря после прогулки девушки вернулись домой и легли спать. На следующий день они долго не вставали и родственники решили их разбудить. Девушки были обнаружены без сознания. Скорая помощь сразу констатировала смерть Виктории Виноградовой, а её подругу врачам удалось спасти.

Напомним, ранее о смерти футболистки сообщила пресс-служба ЖФК ЦСКА.