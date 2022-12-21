Источник: футболистка ЦСКА скончалась от отравления неизвестным веществом
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Голкипер Виктория Виноградова, выступавшая за молодёжную команду ЖФК ЦСКА, скончалась в возрасте 17 лет из-за отравления неизвестным веществом. Рядом с девушкой была обнаружена жидкость для вейпа и пакетик, предположительно с метадоном, информирует телеграм-канал «Мутко против».
Сообщается, что юная футболистка проводила отпуск в Волгограде у своей подруги. 19 декабря после прогулки девушки вернулись домой и легли спать. На следующий день они долго не вставали и родственники решили их разбудить. Девушки были обнаружены без сознания. Скорая помощь сразу констатировала смерть Виктории Виноградовой, а её подругу врачам удалось спасти.
Напомним, ранее о смерти футболистки сообщила пресс-служба ЖФК ЦСКА.
Новость по темеУшла из жизни футболистка ЦСКА. Ей было 17 лет
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