Агуэро: Месси значительно лучше Роналду. Так было до ЧМ-2022 и остаётся сейчас

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро сравнил аргентинского форварда Лионеля Месси и нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.



«Не думаю, что кто-то сомневается в том, что Месси значительно лучше Роналду. У меня не было никаких сомнений до чемпионата мира, и тем более сейчас их нет. Роналду сделал выдающуюся карьеру и является великолепным спортсменом, но Лео был и остаётся лучшим», — приводит слова Агуэро Stake.com.

Напомним, Месси выиграл чемпионат мира — 2022 в Катаре в составе сборной Аргентины. В финале турнира аргентинские футболисты одолели национальную команду Франции (3:3, 4:2). Португальская команда с Роналду дошла до 1/4 финала ЧМ-2022, где уступила сборной Марокко (0:1).