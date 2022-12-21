Агуэро: Месси значительно лучше Роналду. Так было до ЧМ-2022 и остаётся сейчас
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Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро сравнил аргентинского форварда Лионеля Месси и нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Не думаю, что кто-то сомневается в том, что Месси значительно лучше Роналду. У меня не было никаких сомнений до чемпионата мира, и тем более сейчас их нет. Роналду сделал выдающуюся карьеру и является великолепным спортсменом, но Лео был и остаётся лучшим», — приводит слова Агуэро Stake.com.
Напомним, Месси выиграл чемпионат мира — 2022 в Катаре в составе сборной Аргентины. В финале турнира аргентинские футболисты одолели национальную команду Франции (3:3, 4:2). Португальская команда с Роналду дошла до 1/4 финала ЧМ-2022, где уступила сборной Марокко (0:1).
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