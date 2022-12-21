Гаджи Гаджиев: я был бы согласен, чтобы чемпионат мира продолжался неопределённое время

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев признался, что хотел бы продолжения чемпионата мира — 2022 в Катаре.

«Я был бы согласен, чтобы чемпионат мира продолжался ещё неопределённое количество времени. Как говорил Высоцкий, «от этого никогда не устают». Я тоже от футбола никогда не устаю.



50 лет в профессиональном футболе — я с 1972 года тренер. Это уже образ жизни. Роналду с чемпионата мира поехал на базу «Реала» и там тренируется. Ему можно задать вопрос: устал ли он от футбола? Я не устаю от футбола», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, чемпионом мира стала сборная Аргентины. В финальном матче турнира 2022 года аргентинские футболисты обыграли национальную команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти). Этот трофей стал третьим для аргентинцев.