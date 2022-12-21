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Гаджи Гаджиев: я был бы согласен, чтобы чемпионат мира продолжался неопределённое время

Гаджи Гаджиев: я был бы согласен, чтобы чемпионат мира продолжался неопределённое время
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев признался, что хотел бы продолжения чемпионата мира — 2022 в Катаре.

«Я был бы согласен, чтобы чемпионат мира продолжался ещё неопределённое количество времени. Как говорил Высоцкий, «от этого никогда не устают». Я тоже от футбола никогда не устаю.

50 лет в профессиональном футболе — я с 1972 года тренер. Это уже образ жизни. Роналду с чемпионата мира поехал на базу «Реала» и там тренируется. Ему можно задать вопрос: устал ли он от футбола? Я не устаю от футбола», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, чемпионом мира стала сборная Аргентины. В финальном матче турнира 2022 года аргентинские футболисты обыграли национальную команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти). Этот трофей стал третьим для аргентинцев.

Символическая сборная чемпионата мира — 2022 Символическая сборная чемпионата мира — 2022
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