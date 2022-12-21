Стало известно, кого «Бавария» рассматривает на замену травмированному Нойеру

Мюнхенская «Бавария» ищет голкипера на замену вратарю Мануэлю Нойеру, который сломал ногу и пропустит оставшуюся часть сезона-2022/2023.



Как сообщает RMC Sport, немецкий клуб рассматривает следующих игроков: Кейлора Наваса («ПСЖ»), Яна Зоммера («Боруссия» Мёнхенгладбах), Доминика Ливаковича («Динамо» Загреб). Также «Бавария» может вернуть из аренды в «Монако» Александра Нюбеля. Наиболее вероятным вариантом для усиления называется Навас.



Ранее также сообщалось, что «Бавария» заинтересована в голкипере сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесе, ставшем недавно чемпионом мира.



Отметим, что в настоящий момент «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, набрав 34 очка после 15 матчей. В 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенцы встретятся с «ПСЖ».

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