Фанат упал с моста, получил тяжёлые травмы, но продолжил праздновать победу Аргентины

В соцсетях стал вирусным ролик с аргентинским фанатом, который упал с высокого моста, получил серьёзные травмы, но всё равно продолжил праздновать победу своей сборной на чемпионате мира — 2022.

На видео видно, как болельщика далеко не в лучшем состоянии уносят на носилках, а он продолжает радостно трясти рукой в такт песне других фанатов сборной Аргентины.

Фанат упал с моста, но продолжил праздновать победу Аргентины. Видео:

Напомним, в финале чемпионата мира встречались команды Аргентины и Франции. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2 и стали чемпионами мира. Победу в послематчевой серии обеспечили точные удары Месси, Дибалы, Паредеса и Монтьеля, а также сейв голкипера Мартинеса и промах француза Тчуамени.