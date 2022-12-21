Источник: в «Барселоне» считают, что вернуть Месси будет сложно, ведь он счастлив в «ПСЖ»
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Руководство «Барселоны» считает, что экс-нападающий сине-гранатовых Лионель Месси счастлив в «ПСЖ», поэтому вернуть его в Испанию будет крайне сложно, информирует La Vanguardia.
Сообщается, что в «Барсе» также знают о намерении «ПСЖ» продлить контракт с Месси. Парижский клуб уже якобы вступил в переговоры о продлении контракта с аргентинцем.
Сам Лионель должен принять решение по поводу своего будущего в ближайшее время, после чемпионата мира – 2022. Аргентинец не собирается спешить, готов выслушать все возможные предложения. Месси посоветуется с семьёй, после чего будет принимать решение о будущем.
Напомним, Лионель Месси в составе сборной Аргентины завоевал золото чемпионата мира в Катаре.
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