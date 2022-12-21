Гвардиола: я продлил свой контракт с «Ман Сити» не только для того, чтобы победить в ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что продлил соглашение с клубом не только для того, чтобы закрыть гештальт в виде победы в Лиге чемпионов.
«Я признаю, что это трофей, который нам нужен, и мой период здесь не будет полным, если мы его не выиграем. Но это не единственная причина, по которой я продлил свой контракт. Я бы не покинул клуб, даже если бы мы не играли в Лиге чемпионов последние 11 месяцев. Но так или иначе этот трофей нам нужен, и мы будем пытаться получить его», — сказал Гвардиола Football Daily.
В Лиге чемпионов команда Хосепа Гвардиолы сыграет в 1/8 финала турнира с «РБ Лейпциг». Первая встреча состоится 22 февраля в Германии, а ответная — 14 марта в Англии.
Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»:
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