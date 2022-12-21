Испанский журналист — о Мартинесе: неужели ему не надоело выставлять себя дураком?

Испанский журналист El Chiringuito TV Хуанфе Санс раскритиковал поведение голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса в отношении нападающего национальной команды Франции Килиана Мбаппе.

«Неужели Эмилиано Мартинесу не надоело выставлять себя дураком?

Сначала он утешает Мбаппе после финала, а потом поёт о том, что француз умер, хотя он забил Аргентине четыре гола (считая послематчевый пенальти. — Прим. «Чемпионата»). Затем он наклеил лицо Мбаппе на куклу (во время чемпионского парада в Аргентине. — Прим. «Чемпионата»). И всё это после того, как он приложил награду к гениталиям в момент, когда за ним наблюдали миллионы людей. Это очень печально», — написал Санс в своём «твиттере».

Аргентинский голкипер объяснил свой поступок после получения награды лучшему вратарю чемпионата мира 2022 года неуважительным отношением к нему со стороны французских болельщиков.

Болельщики прыгают в автобус с игроками сборной Аргентины: