Ди Мария может продолжить карьеру в МЛС. Сам он хочет играть за «Ювентус»
Поделиться
Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в американских лигах. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в своей социальной сети.
По информации источника, в аргентинском хавбеке заинтересованы команды из Бразилии и Североамериканской лиги (МЛС). Его также приглашают клубы из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Недавно он стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. При этом сам спортсмен не заинтересован в смене клуба.
В текущем сезоне в Серии А игрок принял участие в семи матчах. В них он забил один гол и отдал одну результативную передачу. В трёх играх Лиги чемпионов он отдал три голевых паса. На чемпионате мира он забил гол в финале.
Как игроков сборной Аргентины эвакуировали вертолётами:
Комментарии
- 21 декабря 2022
-
18:56
-
18:54
-
18:45
-
18:43
-
18:33
-
18:27
-
18:24
-
18:21
-
18:20
-
18:12
-
18:05
-
17:57
-
17:54
-
17:50
-
17:39
-
17:32
-
17:30
-
17:27
-
17:10
-
17:00
-
16:57
-
16:53
-
16:42
-
16:36
-
16:34
-
16:30
-
16:02
-
15:56
-
15:55
-
15:55
-
15:29
-
15:22
-
15:16
-
15:16
-
15:05
Партнерский контент