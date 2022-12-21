Ди Мария может продолжить карьеру в МЛС. Сам он хочет играть за «Ювентус»

Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в американских лигах. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в своей социальной сети.

По информации источника, в аргентинском хавбеке заинтересованы команды из Бразилии и Североамериканской лиги (МЛС). Его также приглашают клубы из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Недавно он стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. При этом сам спортсмен не заинтересован в смене клуба.

В текущем сезоне в Серии А игрок принял участие в семи матчах. В них он забил один гол и отдал одну результативную передачу. В трёх играх Лиги чемпионов он отдал три голевых паса. На чемпионате мира он забил гол в финале.

Как игроков сборной Аргентины эвакуировали вертолётами: