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Член сборной Аргентины надел футболку с цитатой Месси «Иди отсюда, придурок»

Член сборной Аргентины надел футболку с цитатой Месси «Иди отсюда, придурок»
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Один из членов делегации сборной Аргентины надел футболку с известной цитатой нападающего команды Лионеля Месси, которую он произнёс во время интервью в адрес форварда национальной команды Нидерландов Ваута Вегорста.

Фото: Из личного архива Николаса Тальяфико

Фото члена аргентинской национальной команды в футболке с цитатой Месси «На что ты смотришь, придурок? На что ты смотришь, придурок? Давай, иди отсюда, придурок» на своей странице в социальных сетях выложил защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико.

В такой форме Месси обратился к нападающему голландской команды Вегорсту после матча четвертьфинала чемпионата мира 2022 года в Катаре со сборной Нидерландов (2:2, 4:3 пен.).

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