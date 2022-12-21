Член сборной Аргентины надел футболку с цитатой Месси «Иди отсюда, придурок»
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Один из членов делегации сборной Аргентины надел футболку с известной цитатой нападающего команды Лионеля Месси, которую он произнёс во время интервью в адрес форварда национальной команды Нидерландов Ваута Вегорста.
Фото: Из личного архива Николаса Тальяфико
Фото члена аргентинской национальной команды в футболке с цитатой Месси «На что ты смотришь, придурок? На что ты смотришь, придурок? Давай, иди отсюда, придурок» на своей странице в социальных сетях выложил защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико.
В такой форме Месси обратился к нападающему голландской команды Вегорсту после матча четвертьфинала чемпионата мира 2022 года в Катаре со сборной Нидерландов (2:2, 4:3 пен.).
Фанат упал с моста, но продолжил праздновать победу Аргентины:
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