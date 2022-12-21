Гвардиола: Месси величайший и без победы на чемпионате мира

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси — величайший игрок всех времён без учёта победы на чемпионате мира — 2022.

«У каждого есть своё мнение, но никто не может сомневаться в том, что он величайший игрок всех времён. Для меня он лучший, и трудно представить, что другой игрок может конкурировать с тем, что он сделал. Люди, которые видели Пеле, Альфредо Ди Стефано или Диего Марадону, согласятся со мной. Если бы Месси не выиграл чемпионат мира, моё мнение не изменилось бы», — цитирует Гвардиолу Reuters.

Месси забил два гола с игры в финале чемпионата мира в Катаре и реализовал один из ударов в серии послематчевых пенальти.

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