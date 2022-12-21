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Силкин: в Оренбурге» Сычевой сделал имя. Из «Крыльев Советов» прямая дорога в хороший клуб

Силкин: в Оренбурге» Сычевой сделал имя. Из «Крыльев Советов» прямая дорога в хороший клуб
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном переходе нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

«Только время покажет, станет ли Сычевой вторым Агаларовым. В «Крыльях» Сычевому будет намного проще адаптироваться, чем в серьёзном клубе. Его берут, чтобы использовать его потенциал. Команда играет и создаёт моменты. Если он с самого начала начнёт забивать, то почувствует уверенность.

Какая разница, откуда стартовать? В «Оренбурге» Сычевой себя достаточно проявил и сделал определённое имя. Если он и в «Крыльях» начнёт забивать, то оттуда ему прямая дорога в хороший клуб. Для Сычевого «Крылья» — это плюс. Это правильный выбор», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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Источник: Сычевой подписал контракт с «Крыльями Советов»
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