Силкин: в Оренбурге» Сычевой сделал имя. Из «Крыльев Советов» прямая дорога в хороший клуб

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном переходе нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

«Только время покажет, станет ли Сычевой вторым Агаларовым. В «Крыльях» Сычевому будет намного проще адаптироваться, чем в серьёзном клубе. Его берут, чтобы использовать его потенциал. Команда играет и создаёт моменты. Если он с самого начала начнёт забивать, то почувствует уверенность.



Какая разница, откуда стартовать? В «Оренбурге» Сычевой себя достаточно проявил и сделал определённое имя. Если он и в «Крыльях» начнёт забивать, то оттуда ему прямая дорога в хороший клуб. Для Сычевого «Крылья» — это плюс. Это правильный выбор», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.