Форвард Нигерии Виктор Осимхен: я не думаю о расизме, я думаю о голах

Нападающий «Наполи» и сборной Нигерии Виктор Осимхен поделился мнением о расизме в футболе, а также рассказал о своей целеустремлённости.
«Что думаю о расизме? Эта тема используется в социальных сетях соперничающими фанатами. Здесь, в Неаполе, я чувствую себя в гостеприимном, понимающем месте, где никогда не чувствовал ничего дискриминационного. Я не думаю о расизме, я думаю о голах. Здесь, в Неаполе, мы все семья, а ещё здесь много чернокожих игроков, и приятно получать всю эту любовь от болельщиков «адзурри».
Чего я боюсь? Ничего. Может быть, из-за того, что я пережил в детстве. Я всегда просто сосредоточен на делах и думаю, как максимально продуктивнее их выполнить. С божьей помощью хочу продолжать расти как личность и как футболист», — приводит слова Осимхена II Mattino.
Спаллетти принёс на пресс-конференцию две розы:
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