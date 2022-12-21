Правительство Италии одобрило отсрочку налогов для клубов Серии А в размере € 500 млн

Правительство Италии приняло решение отсрочить налоговые выплаты для спортивных организаций, в том числе футбольных. Как сообщает Сalciomercato, речь идёт о сумме в размере € 889 млн, из которых € 500 млн приходятся на команды Серии А.

Правительство страны ввело поправку, которая позволит распределить задолженности на несколько лет. Клубы могут разбить всю сумму на 60 выплат с налоговой ставкой в 3%. Однако первые три транша должны быть выплачены до 29 декабря 2022 года, а затем совершать транзакции ежемесячно. Нарушение установленных дедлайнов может привести к краху всего соглашения.

Сезон в Серии А возобновится в начале 2023 года. Матчи 16-го тура итальянского чемпионата пройдут 4 января.

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