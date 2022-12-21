Агент Бийола: он постоянно вспоминает ЦСКА, но им интересуются «Интер», «Милан» и «Наполи»

Агент полузащитника «Удинезе» Яки Бийола Роберт Чибеж рассказал об интересе к игроку со стороны топ-клубов итальянской Серии A.

«Яка постоянно вспоминает ЦСКА. Он на контакте с Бистровичем, другими ребятами, узнаёт, как дела в России, общается с Мевлей. Бийол ждёт, когда все происходящие события закончатся, потому что однажды он очень хочет вернуться в ЦСКА.

В Италии уже много слухов по поводу будущего Яки. Он в шорт-листах «Интера», «Милана», «Ромы», «Наполи». Конкретно говорится про «Интер», если они отдадут де Врея, велика вероятность, что на его место пригласят Яку. Ожидаемая сумма трансфера — 20–25 миллионов евро. Также интерес проявляют два клуба из английской Премьер-лиги. Но они хотят именно зимний трансфер, мы же готовы говорить только о летнем переходе. И если к тому времени сохранится интерес от трёх итальянских топ-клубов, предпочтение будет отдано именно Серии А. Сейчас же для Бийола важно доиграть полноценный сезон в «Удинезе», — приводит слова представителя футболиста «РБ Спорт».

23-летний Бийол перешёл в «Удинезе» из ЦСКА летом 2022 года. На счету словенского полузащитника два гола в 13 матчах за итальянский клуб.

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