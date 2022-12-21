Агент Бийола: он постоянно вспоминает ЦСКА, но им интересуются «Интер», «Милан» и «Наполи»

Агент полузащитника «Удинезе» Яки Бийола Роберт Чибеж рассказал об интересе к игроку со стороны топ-клубов итальянской Серии A.
«Яка постоянно вспоминает ЦСКА. Он на контакте с Бистровичем, другими ребятами, узнаёт, как дела в России, общается с Мевлей. Бийол ждёт, когда все происходящие события закончатся, потому что однажды он очень хочет вернуться в ЦСКА.
В Италии уже много слухов по поводу будущего Яки. Он в шорт-листах «Интера», «Милана», «Ромы», «Наполи». Конкретно говорится про «Интер», если они отдадут де Врея, велика вероятность, что на его место пригласят Яку. Ожидаемая сумма трансфера — 20–25 миллионов евро. Также интерес проявляют два клуба из английской Премьер-лиги. Но они хотят именно зимний трансфер, мы же готовы говорить только о летнем переходе. И если к тому времени сохранится интерес от трёх итальянских топ-клубов, предпочтение будет отдано именно Серии А. Сейчас же для Бийола важно доиграть полноценный сезон в «Удинезе», — приводит слова представителя футболиста «РБ Спорт».
23-летний Бийол перешёл в «Удинезе» из ЦСКА летом 2022 года. На счету словенского полузащитника два гола в 13 матчах за итальянский клуб.
Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»:
- 21 декабря 2022
-
18:56
-
18:54
-
18:45
-
18:43
-
18:33
-
18:27
-
18:24
-
18:21
-
18:20
-
18:12
-
18:05
-
17:57
-
17:54
-
17:50
-
17:39
-
17:32
-
17:30
-
17:27
-
17:10
-
17:00
-
16:57
-
16:53
-
16:42
-
16:36
-
16:34
-
16:30
-
16:02
-
15:56
-
15:55
-
15:55
-
15:29
-
15:22
-
15:16
-
15:16
-
15:05