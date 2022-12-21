Защитник «Челси» Фофана пропустит от трёх до четырёх недель

Защитник «Челси» Уэсли Фофана получил повреждение во время товарищеского матча с «Брентфордом». Футболист пропустит от трёх до четырёх недель. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети. Он сможет сыграть за синих в середине января.



Встреча команд прошла при пустых трибунах и завершилась победой «Челси» со счётом 5:1. Во время игры Фофана получил травму колена и не смог продолжить матч. Защитник был заменён. В последний раз он принимал участие в официальной встрече в начале октября.

Напомним, Фофана стал игроком «Челси» летом текущего года. В нынешнем сезоне 22-летний французский футболист принял участие в четырёх матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями. Ранее Фофана выступал за «Сент-Этьен» и «Лестер Сити».