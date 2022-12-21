Клуб Оздоева «Фатих Карагюмрюк» разгромил «Ушакспор» и вышел в 1/8 финала Кубка Турции

Сегодня, 21 декабря, состоялся матч в рамках 1/16 финала Кубка Турции между командами «Фатих Карагюмрюк» и «Ушакспор». Команды играли на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу хозяев. В команде-победителе играет российский полузащитник Магомед Оздоев.
На 14-й минуте счёт в игре открыл Жан Эврард Куасси. Во втором тайме Эбрима Колли укрепил преимущество команды Андреа Пирло. В конце игры Колин Казим-Ричардс довёл счёт до разгромного. Сам Оздоев на поле не появился, он остался в запасе на матч.
В клубе «Фатих Карагюмрюк» выступают бывшие футболисты московского ЦСКА: нигерийский нападающий Ахмед Муса и турецкий защитник Джанер Эркин. Вторую половину прошлого сезона там также проводил хорватский полузащитник Кристиян Бистрович.
- 21 декабря 2022
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