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Широков: в Азии Россию никто не ждёт. Все думают, что большой начальник всё решит, но нет

Широков: в Азии Россию никто не ждёт. Все думают, что большой начальник всё решит, но нет
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал возможный переход России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК),

«Давайте честно, никто нас там не ждёт. Австралия, Япония или Южная Корея хотят, чтобы появился ещё один претендент на путёвку на чемпионат мира? Почему-то думают, что большой начальник позвонит и всё решит, но это далеко не так: разве эти страны — Австралия, Япония и Южная Корея — наши большие друзья на политическом поле? Почему мы решили, что Таджикистан, Узбекистан и Киргизия проголосуют так, как нам надо?

Мы и сейчас слышим плач команд, что надо много летать, но в Азию надо летать больше. На мой взгляд, никто не просчитывает последствий», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Сборная России и российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением ФИФА и УЕФА. Решение о переходе в АФК может быть принято на исполкоме РФС 23 декабря.

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