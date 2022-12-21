Широков: сборную России превратили в клуб, где можно просматривать футболистов

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков заявил, что национальная команда стала похожа на клуб, где просматривают футболистов.

«Может быть, сборной лучше не играть вообще, чем играть так, как мы провели три последних матча? Сборную превратили в клуб, где можно просматривать футболистов. Национальная команда — витрина всего футбола, а не просмотровая комиссия. Если устраиваем просмотры, дискредитируем весь институт сборных. Это элита, которая представляет страну и дарит радость болельщикам. Я против просмотров с прицелом на какой-то турнир, потому что в нашем случае и турнира может не быть, и игроки могут быть уже другие. Играете вы за страну, представляете страну, и состав должен быть сильнейшим», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

После отстранения от участия в официальных международных матчах решением УЕФА и ФИФА сборная России провела три товарищеских матча с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0). Главным тренером российской национальной команды является Валерий Карпин.