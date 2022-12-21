Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин: думаю, все оказались недовольны выступлением Испании и Германии на ЧМ. Не только я

Сёмин: думаю, все оказались недовольны выступлением Испании и Германии на ЧМ. Не только я
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин оценил выступления сборных Испании и Германии на минувшем чемпионате мира — 2022.

«Разочаровали команды, которые не прошли дальше в плей-офф — Испания и Германия. Я думаю, что все оказались недовольны их выступлением. Не только я», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сборная Германии не вышла из группы с Коста-Рикой, Японией и Испанией. При этом команда Луиса Энрике вышла в плей-офф, однако проиграла национальной команде Марокко в серии пенальти в 1/8 финала турнира. Вскоре стало известно, что специалист покинул пост главного тренера команды.

Сборные, которые не пускали на чемпионаты мира:

«Тёмная лошадка» чемпионата мира. Какие звёзды Марокко не пустили Испанию в 1/4 финала? «Тёмная лошадка» чемпионата мира. Какие звёзды Марокко не пустили Испанию в 1/4 финала?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022