Сёмин: думаю, все оказались недовольны выступлением Испании и Германии на ЧМ. Не только я

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин оценил выступления сборных Испании и Германии на минувшем чемпионате мира — 2022.

«Разочаровали команды, которые не прошли дальше в плей-офф — Испания и Германия. Я думаю, что все оказались недовольны их выступлением. Не только я», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сборная Германии не вышла из группы с Коста-Рикой, Японией и Испанией. При этом команда Луиса Энрике вышла в плей-офф, однако проиграла национальной команде Марокко в серии пенальти в 1/8 финала турнира. Вскоре стало известно, что специалист покинул пост главного тренера команды.

Сборные, которые не пускали на чемпионаты мира: