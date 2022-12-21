«Крылья Советов» предложили новый контракт Сергею Пиняеву

Самарские «Крылья Советов» предложили нападающему команды Сергею Пиняеву новый контракт на улучшенных условиях. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что 18-летний футболист хочет отказаться от перехода в московский «Локомотив», несмотря на то что клубы уже согласовали переход форварда самарцев. Текущий контракт Пиняева с «Крыльями Советов» рассчитан до 2025 года.

Пиняев провёл 11 матчей в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, отметившись тремя голами и отдав одну результативную передачу.



«Локомотив» завершил первую часть сезона-2022/2023 РПЛ на 14-м месте в турнирной таблице. Железнодорожники набрали 13 очков после 17 проведённых матчей. «Крылья Советов» находятся на 11-й строчке, заработав 20 очков за 17 игр.