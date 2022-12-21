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Поленов — о ведущем «Есть тема» Анисимове: как коллега он перестал для меня существовать

Поленов — о ведущем «Есть тема» Анисимове: как коллега он перестал для меня существовать
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Известный футбольный комментатор Михаил Поленов рассказал об отношении к ведущему программы «Есть тема» Антону Анисимову.

«Как отношусь к ведущему Антону Анисимову? Никогда не был лично знаком с ним. Когда услышал от него оскорбления в эфирах, то решил, что больше никогда не поздороваюсь за руку. Пусть существует как человек, но как коллега он перестал для меня существовать. Каждый имеет право на мнение, но если чья-то точка зрения мне омерзительна, то постараюсь этого человека не видеть, не слышать и избегать.

Программа кому-то нравится, но мне она противна. Все знают, что Маша Орзул и Тимур Журавель отказались вести эфиры после скандала с поляками и рассуждений о нашумевшем интервью Дарьи Касаткиной и Андрея Рублёва. Но у каждого собственный путь и стиль – не обязательно их разделять. Антон наверняка не согласен с моими идеалами, и это нормально.

Хотя я ждал от него последовательности. Раз Антон назвал поляков мразями и пожелал провалиться на чемпионате мира, то и к боснийцам должен был обратиться аналогично, потому что они тоже отказались играть с Россией. Пусть там и не отбор на ЧМ, но суть та же. Да, за непоследовательность сейчас можно предъявить любому. Но в любом случае оскорбления с его стороны были эмоциональны и просто неприемлемы», — приводит слова Поленова Kick.

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