Широков: у Аргентины только Паредес может что-то организовать, остальные бьются

Бывший российский футболист Роман Широков оценил выступление сборных Бразилии, Аргентины и Германии на чемпионате мира 2022 года в Катаре, а также игру лидеров аргентинской национальной команды и экс-полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса в частности.

«На мой взгляд, сильнейшая команда этого чемпионата мира — это Бразилия. На голову сильнее всех, это фантастика. Играют компактно, физически готовы хорошо, техническая оснащённость великолепная. Но, как это часто с ними случается, проиграли сами себе — надо реализовывать свои моменты, в игре с Хорватией их было более чем достаточно.



Что касается чемпиона, то такую некреативную Аргентину давно не видел. В середине поля только Паредес может что-то организовать, остальные бьются. Есть Ди Мария и Месси, которые могут создавать. С учётом того, что 90% болели не за Аргентину, а персонально за Месси, закончилось всё благополучно. Все счастливы и довольны.



Немцы сами себя наказали, они были достойны того, чтобы пройти далеко по сетке. Это хорошая сборная: много молодых ребят, есть опыт, игра неплохая, но минутная расслабленность в матче с Японией стоила выхода из группы», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Сборная Аргентины с Паредесом стала чемпионом мира на турнире в Катаре. Леандро не набрал результативных очков по системе «гол+пас» в семи матчах турнира. Бразилия потерпела поражение от Хорватии в полуфинале, Германия не смогла выйти из группы с Японией, Испанией и Коста-Рикой.