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Вандерсон перешёл из «Краснодара» в «Интернасьонал»

Вандерсон перешёл из «Краснодара» в «Интернасьонал»
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Полузащитник «Краснодара» Вандерсон Масиэл перешёл в «Интернасьонал». Об этом сообщает пресс-служба российского клуба. Срок аренды был рассчитан до конца текущего года. За «Интернасьонал» сейчас выступает бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес.

Бразильский клуб активировал опцию выкупа футболиста. За «Интернасьонал» спортсмен выступает с марта на правах аренды. За это время он успел принять участие в 26 матчах. В них он забил шесть голов и отдал три голевые передачи.

Вандерсон Масиэл перешёл в «Краснодар» летом 2017 года из австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург». Во всех турнирах он провёл за основную команду «быков» 130 матчей, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач.

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