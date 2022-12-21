Месси вернулся в родной город после победы на чемпионате мира
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вернулся в родной город Росарио после победы на чемпионате мира. Отметим, что вместе с форвардом в Росарио приехал полузащитник южноамериканской команды Анхель Ди Мария. Для него Росарио также является малой родиной.
Возвращение Месси в родной город после победы на чемпионате мира:
В возрасте 13 лет Месси вместе с родителями переехал в Испанию, чтобы присоединиться к молодёжной команде «Барселоны». Месси забил два гола с игры в финале чемпионата мира в Катаре и реализовал один из ударов в серии послематчевых пенальти.
Месси за весь турнир в Катаре нанёс 33 удара. Аргентинец забил семь голов и отдал три голевых паса.
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