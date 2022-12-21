Тренер «Атлетико» Симеоне: надеюсь, Феликс проявит себя в клубе так же, как и на ЧМ

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал вероятность ухода португальского нападающего Жоау Феликса, а также выразил надежду, что форвард проявит себя так же, как и на чемпионате мира в Катаре.
«То, что должно произойти, произойдёт. Никто не является неприкасаемым. Но Феликс сейчас в команде, и он очень важен. Жоау провёл хороший чемпионат мира, забил много голов. Хотелось бы, чтобы за нас себя проявил тот Феликс, который блеснул на чемпионате мира. Надеюсь, мы дадим ему спокойствие и радость, чтобы показать то, что он продемонстрировал в Катаре», — приводит слова Симеоне Sport.es.
Напомним, ранее появлялась информация, что после конфликта Феликса с Симеоне португалец раздумывает над тем, чтобы покинуть клуб. Среди претендентов назывались «ПСЖ» и «Арсенал».
«Атлетико» в гостях проиграл «Мальорке»:
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