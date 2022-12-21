Карпин: ЧМ открыл глаза тем, кто думал, что уровень азиатских команд ниже плинтуса

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил уровень национальных команд в Азиатской конфедерации футбола.

«Я за то, чтобы сборная играла официальные матчи. В Азиатской конфедерации — значит, там. Если это будет в Европе, понятно, что лучше в Европе. Я этими вопросами не занимаюсь, не знаю, какая ситуация. Сколько ждать, когда Европа нас примет? Пять, десять лет? За это время три поколения футболистов может смениться.



На чемпионате мира в Катаре для общественности стало открытием то, что в Азии тоже могут играть в футбол, обыгрывать Аргентину. Для кого‑то почему‑то уровень Азиатской конфедерации был ниже плинтуса, но сейчас, слава богу, ЧМ‑2022 многим открыл глаза. В Азии просто точно не будет», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Сборная России отстранена от участия в официальных международных матчах решением ФИФА и УЕФА. На исполкоме РФС 23 декабря обсудят вопрос о переходе России в АФК.