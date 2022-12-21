Владимир Габулов: футбола много не бывает. Чемпионат мира закончился, и стало скучно
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Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов поделился мыслями после окончания чемпионата мира в Катаре.
«Футбола много не бывает. Тот, кто искренне любит футбол и интересуется им, не устанет смотреть. Наоборот, чемпионат мира закончился, и стало скучно», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Чемпионат мира завершился 18 декабря зрелищным финалом между сборными Франции и Аргентины. Команды не смогли выявить победителя ни в основное время (2:2), ни в дополнительное (3:3), поэтому обладатель титула чемпиона мира был выявлен только в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказались футболисты Аргентины — 4:2.
Фанат упал с моста, но продолжил праздновать победу Аргентины:
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