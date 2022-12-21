Дмитрий Булыкин: как можно устать от футбола? Мы смотрим на футбольную сказку

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, устал ли он от футбола в уходящем году.

«Сейчас мы будем отдыхать, так как российский чемпионат и сборные на паузе. Однако остальные чемпионаты в январе уже выйдут и будут нас радовать футболом: начиная от АПЛ, заканчивая всеми остальными лигами. Будет интересно посмотреть на футболистов, которые играли на чемпионате мира. Интересно, как будут себя чувствовать те, кто после чемпионата мира подавал надежды и получил звания будущих звёзд.



От футбола я не устал. Как от такого футбола можно устать? Наоборот, радуешься, что есть такие матчи и футболисты, что живёшь в эпоху Месси, Роналду, Холанда, Мбаппе. Просто смотришь, радуешься, наслаждаешься футболом, который они показывают.



Не знаю, какой футболист может сказать, что не может смотреть или устал от футбола. То, что сейчас происходит — это футбольная сказка: эти голы, интриги, скорости, трофеи. Мы смотрим на футбольную сказку этого поколения», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.