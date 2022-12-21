Широков: «Спартак» уже не боится «Зенита»? Давайте посмотрим на счета последних матчей

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Роман Широков прокомментировал драку между футболистами санкт-петербургской и московской команд после матча 6-го тура Кубка России (0:0, 4:2 пен.) и последние встречи клубов между собой.

«Принципиально ли, кто начал драку между «Зенитом» и «Спартаком»? Главное — как закончилось. Как там разобрать, кто начал? Весь матч кто-то кого-то провоцировал, но это не значит, что надо в итоге дубасить друг друга на глазах у всей страны. И тем более не надо бить со спины, как это сделал Соболев.

Требуют наказать Промеса как зачинщика? Как доказать, что он зачинщик? Может, ему кто-то до того что-то сказал? Мы же не слышали, и таких ситуаций в каждом матче много. Это же не значит, что потом надо стенка на стенку выходить. Провокация стала нормальным явлением, чтобы вывести из себя. Ничего там особенного Промес не делал.

«Спартак» уже не боится «Зенита»? Смотрим счета. 0:4 в Суперкубке, 1:2 в чемпионате без вариантов. Победа 3:0 в Кубке, но, забей «Зенит» первым, тоже бы не было шансов, получили бы трёшку. И здесь — ничья, да ещё получили в драке. А что, нужно обязательно бояться «Зенит»?» — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

«Зенит» лидирует в РПЛ после 17 сыгранных туров, набрав 42 очка. «Спартак» занимает второе место, отставая от петербуржцев на шесть очков.