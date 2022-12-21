Батистута показал кусочек сетки от ворот с финального матча чемпионата мира

Бывший нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута поделился фотографией, на которой он демонстрирует кусочек ворот с финального матча чемпионата мира, в котором его национальная команда обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

Фото: Фотография из социальных сетей Батистуты

«Воспоминание о незабываемом матче», — подписал Батистута фотографию на своей официальной странице в социальных сетях.

Лучшим игроком финального матча и всего турнира был признан нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси, для которого этот титул стал первым в карьере. Лучшим бомбардиром стал французский форвард Килиан Мбаппе. «Золотую перчатку» как лучшему голкиперу вручили аргентинцу Эмилиано Мартинесу.

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Фанат упал с моста, но продолжил праздновать победу Аргентины: