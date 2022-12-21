«Барселона» может заплатить Депаю часть суммы от его продажи в «Ньюкасл»
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Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может оказаться в «Ньюкасле». Английский клуб согласен заплатить за форварда около € 20 млн. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, боссы клуба согласны расстаться с игроком за эту сумму, однако сам футболист не хочет менять команду в середине сезона, поэтому руководство сине-гранатовых согласно отдать Мемфису часть средств, полученных от его продажи, чтобы сделка состоялась.
Ранее сообщалось, что до чемпионата мира в Катаре Мемфис имел множество предложений от разных клубов о переходе в январское трансферное окно, а «Барселона» была не против отпустить игрока, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, но футболист остался в команде.
Самые дорогие футболисты по сумме трансферов. Видеоролик:
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