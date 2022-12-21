Аргентинские фанаты в Катаре массово покупают себе арабские накидки, как у Месси

Аргентинские футбольные болельщики, которые ещё продолжают оставаться в Катаре после окончания чемпионата мира 2022 года, массово приобретают себе традиционные арабские накидки — бишты. Такая была подарена эмиром Катара Тамимом ибн Хамад Аль Тани нападающему аргентинской национальной команды Лионелю Месси. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, аргентинские фанаты стремятся приобрести себе накидку на память о победе национальной команды на ЧМ. В обычное время продаётся от восьми до десяти экземпляров одежды в день, в то время как на следующий день после финала чемпионата мира было продано около 150 накидок. Самые дорогие из них стоимостью € 2000.

В Европе раскритиковали жест катарского эмира одеть Месси в бишт, выразив сожаление, что аргентинский капитан был вынужден таким образом «испортить» исторический момент поднятия Кубка чемпионов мира.

Возвращение Месси в родной город после победы на ЧМ: