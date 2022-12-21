Саймон Джордан — о поваре Salt Bae с Кубком мира в руках: это самое настоящее кумовство

Футбольный эксперт Саймон Джордан раскритиковал ФИФА за то, что после победы Аргентины в финале чемпионата мира знаменитый шеф-повар Salt Bae вышел на поле и позировал для фотографий с Кубком мира в руках.

«Может быть, он думал, что имеет причастность к этому событию. Конечно, это блат. Вы смотрите на это и говорите: «Почему это вообще происходит?» Просто посмотрите, где Инфантино обедал, когда был в Катаре, и тогда всё станет понятно.

Это бросает вызов условностям, нарушает протокол. Это самое настоящее кумовство. Мы хотим, чтобы стандарты были соблюдены. Вам не нужен высокопарный повар, бегающий по полю и обнимающий игрока, только что выигравшего чемпионат мира. Это явно не то, что мы хотим видеть», — приводит слова Джордана talkSPORT.

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