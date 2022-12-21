ФИФА удалила пост, в котором назвала Месси величайшим футболистом

Официальный аккаунт Международной федерации футбола (ФИФА) удалил пост, в котором нападающий сборной Аргентины Лионель Месси был назван величайшим игроком в истории футбола. Это связано с тем, что в комментариях под записью множество фанатов Криштиану Роналду оставили негативные подписи.

«Споры о величайшем игроке в истории завершены. Приз лучшего игрока чемпионата мира пополнил его коллекцию. Величие завершено», — так был подписан пост.

Месси забил два гола в финале чемпионата мира в Катаре и реализовал один из ударов в серии послематчевых пенальти. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что Месси — величайший игрок всех времён без учёта победы на чемпионате мира — 2022.

Сборную Аргентины встречают в Буэнос-Айресе: