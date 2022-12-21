ФИФА удалила пост, в котором назвала Месси величайшим футболистом
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Официальный аккаунт Международной федерации футбола (ФИФА) удалил пост, в котором нападающий сборной Аргентины Лионель Месси был назван величайшим игроком в истории футбола. Это связано с тем, что в комментариях под записью множество фанатов Криштиану Роналду оставили негативные подписи.
«Споры о величайшем игроке в истории завершены. Приз лучшего игрока чемпионата мира пополнил его коллекцию. Величие завершено», — так был подписан пост.
Месси забил два гола в финале чемпионата мира в Катаре и реализовал один из ударов в серии послематчевых пенальти. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что Месси — величайший игрок всех времён без учёта победы на чемпионате мира — 2022.
Сборную Аргентины встречают в Буэнос-Айресе:
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