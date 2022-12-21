«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ниццей» в товарищеском матче

Сегодня, 21 декабря, состоялся товарищеский матч между «Тоттенхэмом» и «Ниццей». Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра Саймона Хупера прозвучал в 22:00 мск.
Первыми в матче отличились «шпоры», когда на 21-й минуте крайний защитник Мэтт Доэрти сумел реализовать опасный момент после передачи Деяна Кулушевски. В самом начале второго тайма, на 47-й минуте, защитник «Монако» Антуан Менди сравнял счёт в этой игре. В оставшиеся минуты команды отличиться не смогли, и матч завершился вничью — 1:1.
Свою следующую встречу «Тоттенхэм» проведёт уже в рамках английской Премьер-лиги, когда 26 декабря сыграет с «Брентфордом» на выезде. Для «Ниццы» клубный сезон возобновится 29 декабря — в этот день французский клуб в матче 16-го тура Лиги 1 сыграет с «Лансом».
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